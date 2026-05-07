タレントの小島瑠璃子（32）が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演。中国留学時に浮上した“スパイ疑惑”の真相を明かした。番組では小島の“スパイ疑惑”が話題となった。22年8月に中国での活動を見据えて、23年8月から中国の大学に留学することを発表した。一部ネットニュースで「小島はスパイになるのではないか」「政治利用のために洗脳される恐れがある」などと報じられた。小島はネットニュース