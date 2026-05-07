フリーアナウンサーの神田愛花（45）が6日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）で印象に残ったエピソードを話した。ぽかぽかMCを務める神田は「私本当にぽかぽかを2時間のドキュメンタリーだと思って臨んでいるんですよ、半分ジャーナリストだと思って。それでいうと、嘘は絶対に言わないでおこうって私のぽかぽかの2時間での基本スタンスで。