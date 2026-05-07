「第18回ベストマザー賞2026」授賞式が7日、都内で行われた。タレント部門で選出された南明奈（36）は受賞に「このような賞をいただけてすごくうれしいです」と喜んだ。南は現在3歳10カ月の長男を育てる。「ここまであっという間でした」と振り返り、「妊娠中は私が母になれるのだろうかという不安が大きかったんですけど、生まれてから日々が変わりました」とした。昼夜逆転のような生活が朝6時には起きる生活に変化。さらに「