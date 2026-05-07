◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）金沢志奈（クレスコ）が４バーディー、３ボギーの１アンダー７１で好スタートを切った。「めっちゃ難しかった。グリーンが止まらないし、硬いし速いし、乗ったらよしっていう感じで。本当に乗らなかった」。メジャーの難セッティングで耐えながらスコアを作り、上位に顔