GW明けは、学校や職場でのやりとりが本格的に再スタートするタイミング。久しぶりの人づきあいの中で、「考え方が違う」と感じる場面もあるかもしれません。そんなときに役立つ、角を立てずに気持ちを伝える方法。声で想いを届けるプロ、DJの秀島史香さんに、伝え方のコツを教えていただきました。相手と考えが違うとき、角が立たない伝え方は？相手の意見と自分の意見を同列に並べるようにしましょう意見が違うとき、「それは違う