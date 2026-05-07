【モデルプレス＝2026/05/07】セブン‐イレブン・ジャパンでは人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズを、第1弾は5月12日から、第2弾は19日から全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始する。【写真】セブン、創業感謝祭「感謝盛り」でチャーハン・チャーシュー増量◆セブン、創業感謝祭「感謝盛り」開催今回の「感謝盛り」の特長は、好評を受けた人気の12商品をすべて50％以上増量した贅沢なボリュームで