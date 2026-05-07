「Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL」キービジュアル 「Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL」が、5月16日23時からNHK総合で放送される。Venue101 は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。そのスピンオフ特番が Venue101 Presents。今回は、なにわ男子が登場する。2021年「初心 LOVE」で鮮烈なデビュー