倉敷市提供 岡山県倉敷市は、7日、梅雨の時期を前に水害対応訓練を行いました。 訓練は、中国地方の広い範囲で大雨となり、しばらく雨が降り続く想定で行われました。午前中は「災害警戒本部」の立ち上げや情報収集の手順について確認しました。2025年12月に「防災危機管理センター」が完成してから初めての全庁的な訓練で、危機管理課以外の職員も参加しました。 訓練は8日も行われます。児島湾締切堤防樋門が故