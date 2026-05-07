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アジア株上海株2カ月ぶり高値、米中首脳会談控え外交的地位強化を図る 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 26603.03（+389.25+1.48%） 中国上海総合指数 4170.75（+10.57+0.25%） 台湾加権指数 41946.23（+807.38+1.96%） 韓国総合株価指数 7422.37（+37.81+0.51%） 豪ＡＳＸ２００指数 8859.90（+66.30+0.75%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77950.94（-7.58-0.01%） アジア株は