東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 貿易収支（3月）10:30 結果-18.41億豪ドル 予想44.00億豪ドル前回50.26億豪ドル（56.86億豪ドルから修正） ※要人発言やニュース 【日本】 三村財務官 為替介入に関するIMFルールは回数を制限するものではない 引き続き警戒感もって注視、連休終わればまた週末が来る 投機的な動きが続いている、介入の照準は全方位だ 【米国