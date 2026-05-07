秋田朝日放送 ６日に五城目町の俎（まないた）山に登った男性が滑落して遭難し、７日朝、捜索隊が山中で意識不明の男性を発見しました。男性は心肺停止状態で、その場で死亡が確認されました。 警察によりますと、７日朝に再開された捜索で、午前８時前に捜索隊が山中の沢で男性を発見しました。発見当時男性に意識はなく、近くに滑り落ちた跡があったということです。男性は６日朝から１人で入山し、下山中に滑落して動