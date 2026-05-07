ドジャース・佐々木朗希投手（24）の次回登板が、9日午後6時10分（日本時間10日午前10時10分）開始の本拠でのブレーブス戦に決まった。球団が6日（同7日）に発表した。佐々木は今季ここまで6試合に登板して1勝3敗、防御率5・97。ブ軍はナ・リーグ東地区首位でメジャー最高勝率の・684。強豪を相手に中6日の登板で2勝目を目指す。