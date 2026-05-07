「第18回ベストマザー賞2026」授賞式が7日、都内で行われた。音楽部門で選出されたシンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）は受賞に「まさか私が母として、このような賞を受け取れるとは思っていなくて」と恐縮した。この日はハイヒールのブーツに白いワンピース姿で登場。日々の子育てについて「いとしくてにぎやかで楽しくて忙しくて」と笑顔を見せ、「この私の身体からあふれる愛をどうやって子どもたちに伝えられるか日