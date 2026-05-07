ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月7日、自身のブログを更新。友人からの贈り物について綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん友人からマンゴー「繊維の感じが分かりました」「ああっ…なんか感動です」「舌が動く限り口から食べたいです」 【ニャンちゅう】津久井さんは、「素敵な