テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」が５日、放送された。この日は、ジャーナリストでキャスターの安藤優子がゲスト出演。番組では、安藤の華麗すぎる経歴を紹介した。「名門・都立日比谷高校に進学するも校則違反のミニスカートを履いたり、授業中におしゃべりして廊下に立たされたり、少々やんちゃな生徒」とアナウンスし、将来の夢はホテルウーマンだったため「英語力を磨くため米・ミシガン州に留学。帰国後は上智大学