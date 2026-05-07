ILLITのWONHEE（ウォンヒ、18）が、体力の衰えを口にした。5日に公開されたYouTubeのトーク番組にYUNAH（ユナ、22）とともに出演した。数え年の韓国で、ウォンヒは今年で20歳になり、成年となった。有名コメディアンの女性司会者から「大人になったと感じた瞬間」を尋ねられ「体力がかなり落ちました」と答えて笑いを誘った。「前の数字が、1（10代）から2（20代）に変わったので、（体力が）以前とは違います」と話した。これに対