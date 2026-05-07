「第18回ベストマザー賞2026」授賞式が7日、都内で行われた。マザーズ協会特別顧問で、第3回ベストマザー賞を受賞した、立憲民主党の蓮舫参院議員が祝辞を述べた。今年は俳優部門が相武紗季（40）、タレント部門が南明奈（36）、音楽部門が加藤ミリヤ（37）、スポーツ部門が鮫島彩さん（38）、芸術部門が映画監督の安藤桃子氏（44）が受賞。蓮舫氏は舞台袖から受賞者のコメントを聞いていたと明かし「今年も素晴らしい方たちが受