クラフティアが３日ぶりに反発。東海東京インテリジェンス・ラボは１日、同社株の目標株価を１万１７００円から１万３６００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「アウトパフォーム」を継続した。同社は九州電力系の電気工事会社。２６年３月期の連結営業利益は前の期比３１．９％増の５４６億円だった。再開発関連、データセンター関連、工場などの需要が堅調に推移している模様。２７年３