けさ（7日）岡山港で沈没したプレジャーボートから油が流出し、現在岡山県が油の回収作業を行っています。 【地図をみる】浮流油の範囲は？「プレジャーボートが沈没し油が出ている」と通報岡山港で油を回収中【玉野海上保安部】 長さ約150メートルにわたり薄い油 玉野海上保安部によりますと、午前6時30分ごろ、「岡山港北側の船溜まりでプレジャーボートが沈没し、油が出ている