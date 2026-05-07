セガは、Xbox Series X|S、Xbox on PC、Xbox Cloud、PC（Steam）、PlayStation 5用ソフト『STRANGER THAN HEAVEN』の作品概要を発表した。発売は今冬を予定している。 【画像あり】出演する著名人の実際の顔と3Dモデルを見比べできるショット（全員分） 本作は、男たちのバトルと人間ドラマを描く「RGGスタジオ」によるアクションアドベンチャー最新作。配信番組「Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THA