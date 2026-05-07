「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午後２時現在で、ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングスが「売り予想数上昇」で１位となっている。 昨年来、新たな事業としてトレジャリー事業やヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業への挑戦を発表。今年４月２日には東京都の時価総額１０００億円規模の上場企業と貿易に関する協業について検討を開始したと発表したことで、具体的な事業の