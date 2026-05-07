ISSYZONE JAPAN株式会社は5月7日（木）、BougeRV（ボージアールブイ）の大容量ポータブル冷蔵庫「CRD2 V2.0シリーズ」を発売した。容量40Lと49Lの2タイプを用意する。価格は3万7,980円から。 ハンドルやキャスターを搭載した従来モデルの運搬性能を継承しつつ、冷却性能や静音性を大幅に向上させたというポータブル冷蔵庫。40Lタイプで500mlペットボトルを約31本、49Lタイプで同約39本を