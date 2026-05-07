【その他の画像・動画等を元記事で観る】 私立恵比寿中学（通称=えびちゅう）の真山りかが、2nd写真集（タイトル未定）を7月22日に発売することが決定した。 ■真山りかの「今」をおさめた写真集 撮影の舞台は微笑みの国・タイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿をはじめ、街中を散策したり電車に乗って旅をしたりする様子など、自然体な彼女を写し出している。 ひたむきにアイドル活動に取り組