【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー50周年を迎えたゴダイゴが、5月14日放送のNHK『SONGS』に登場。ゴダイゴが『SONGS』に出演するのは、実に19年ぶりとなる。 ■JUJUは、ゴダイゴをリスペクトする“ラバーゲスト”として登場 1976年に「僕のサラダガール」でデビュー以来、幾度かの活動休止を挟みつつ、2006年に「恒久的な再始動」を宣言、ついに2026年にデビュー50周年を迎え