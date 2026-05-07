ベルーナ [東証Ｐ] が5月7日後場(14:20)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の135億円→162億円(前の期は132億円)に20.0％上方修正し、増益率が1.8％増→22.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の90億円→117億円(前年同期は91.1億円)に30.0％増額し、一転して28.4％増益計算になる。