ＳＨＩＮＫＯ [東証Ｓ] が5月7日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比34.0％増の9.2億円に拡大し、27年3月期も前期比11.2％増の10.3億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を35円→43円(前の期は1→3の株式分割前で97円)に増額し、今期も前期比1円増の44円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績で