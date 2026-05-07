アドウェイズ [東証Ｓ] が5月7日後場(14:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比73.7％増の6億円に拡大し、通期計画の8億円に対する進捗率は74.8％に達し、4年平均の52.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.6％→16.3％に急改善した。 株探ニュース