人気コスプレイヤーの宮本彩希が6日、自身のXを更新し、コスプレ活動する前の写真を投稿した。【写真】貫禄がある！コスプレぽいドレス姿で笑う幼少期の宮本彩希定期的にコスプレ写真を投稿しているが今回は「コスプレイヤーの片鱗を感じる宮本彩希(小)」と幼少期の写真を公開。ドレス姿の幼い宮本の姿を見ることができる。これにファンは「この頃から美形だったんですねぇ〜」「小さい頃から可愛いですね〜今の雰囲気にちゃ