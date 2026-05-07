不二家は7日、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー・チョコレートミントとポッピングシャワーをイメージしたコラボチョコレートを期間限定で発売すると発表した。冷やして食べることでひんやり感が際立ち、暑い時期でも食べやすい一口サイズのチョコレートとなっている。【画像】早く食べたい…不二家がコラボして作った「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」「サーティワンチョコレート（チョコレ