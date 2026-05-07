50歳の節目に、保育園の“園長”にチャレンジする男性がいます。ヒップホップグループ・NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのメンバー、XBSさん。ラッパーが、なぜ保育の世界に踏み出すことになったのでしょうか。その先に見据える、新たな保育の形とは？【写真を見る】知る人ぞ知る“ラッパー”XBSさん原宿で“ラッパー園長”誕生ファッションの街、原宿。その一角に小さな、新しい保育園があります。この日は入園式。新たに