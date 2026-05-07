ホワイトハウスで行われた軍人母親向けのイベントで演説するトランプ氏＝6日/Kylie Cooper/Reuters（CNN）トランプ米大統領は6日、ホワイトハウスで軍要員の母親を前に、米国はイラン情勢を「非常にうまく制御している」と述べ、合意成立の可能性について言及した。トランプ氏はこの中で、「相手は合意を強く望んでいる。我々にとって満足のいく合意を締結できるかどうか、様子を見ていくつもりだ。我々は非常にうまく制御している