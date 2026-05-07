観光客の宿泊代を補助するコロナ禍の観光促進事業「大阪いらっしゃいキャンペーン」で補助金約２５０万円を不正受給したとして、大阪府警は７日、ホテル経営会社「コンセルジュ」（堺市堺区）の代表（７０）と同社従業員の計２人を詐欺容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、代表らは２０２１年１１月〜２２年１月、キャンペーンの事務局を担う大阪観光局に対し、自社が運営する宿泊施設に約１５