テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。ゴールデンウィーク中に驚いたことを明かした。最終日ということからゴールデンウィークを振り返る中、佐久間氏は「どこにも別に行ってないです。ただ、会議は適度になくなったので、毎朝早起きして映画を見ていました。1本ぐらいずつ見ていて」と明かした。映画界では「アニメ