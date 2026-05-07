田中圭が主演し、鈴木おさむが作・演出を務める舞台『母さん、ラブソングです。』を、7月より、東京・仙台（宮城）・名古屋（愛知）・上田（長野）・大阪の5都市で上演することが決定した。共演に矢崎広を迎える。【写真】主演の田中圭＆共演の矢崎広これまで数々の話題作を世に送り出してきた鈴木おさむと、俳優・田中圭のコンビによる企画シリーズ第4弾がついに始動。2011年の『芸人交換日記』から始まったこの“最強タッグ