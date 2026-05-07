７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの渡辺正行が出演。ラジオの生放送でのハプニングを明かした。お笑いコンビ・ヤーレンズのラジオにゲスト出演する予定だった渡辺だが、「マネジャーさんに９時と言われていて、夜だと思った」と勘違い。正しくは午前９時だったが、「東ＭＡＸ（東貴博）と前日から泊まって、お酒を飲んで、次の日の朝、ゴルフに行って。そうしたら電話がずっと鳴っている