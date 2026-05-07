◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽青学大１０―１東洋大（７日・神宮）史上初の７連覇を目指す青学大が東洋大に勝利し、勝ち点を３に伸ばした。この日に青学大が敗れ、第３試合で国学院大が勝てば、国学院大が２０２２年秋以来の優勝となったが、これを阻止。Ｖの行方は１９日からの最終週に持ち越された。青学大は今秋ドラフト１位候補のエース・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）が５日の１回戦での３失点完投勝利か