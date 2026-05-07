大阪―ハンブルクＣを勝ったウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）で重賞に初挑戦することが分かった。シルク・ホースクラブが５月７日までに、ホームページで発表した。同馬は未勝利から４連勝でオープン入りを果たし、１月の白富士Ｓ（東京）で３着に敗れたが、前走でオープン昇級後初勝利を飾った。前走後は放牧先の福島