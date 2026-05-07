巨人は、４月２９日の広島戦（東京ドーム）で、今季初スタメンで初安打・初盗塁をマークした吉川尚輝内野手の「ＮＡＯＫＩＩＳＢＡＣＫ」記念グッズを、７日から受注販売すると発表した。公式オンラインストアで取り扱う。吉川選手は昨秋に受けた両股関節手術から復帰し、「２番・二塁」で今季初先発。５回１死から遊撃強襲の内野安打を放ち、すぐに二盗を決めた。商品はＴシャツやフェイスタオルなど計５種類で、「ＮＡＯ