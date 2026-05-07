◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）午前組の６０人がホールアウトした。４０歳のベテラン藤田さいき（ＪＢＳ）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、午前組では首位の福山恵梨（松辰）と２打差の２位と好スタートを切った。藤田は、東コースで行われた昨年大会で体調不良ながら、韓国の申ジエ（スリー