◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーでイーブンパーの７２で回り、ホールアウトした時点では１６位につけた。前半の１２番パー５は残り約１００ヤードから第３打がグリーンに届かず、アプローチが１０メートル以上オーバーし