歌手シャキーラが、ブラジルのリオデジャネイロで、200万人の観客に向けて無料コンサートを開催した。シャキーラは5月2日に行われた音楽イベント「Todo Mundo No Rio」のヘッドライナーとして登場。コパカバーナ地区にある会場にはおよそ200万人の観客が詰めかけたとリオのエドゥアルド・キャヴァリエ市長が発表した。 【写真】これでもほんの一部コパカバーナを埋め尽くす人、人、人