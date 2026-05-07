三浦知良は藤枝戦で4試合ぶりの先発J3福島ユナイテッドのFWカズ（三浦知良）が今季3度目の先発出場を果たした。カズは5月6日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場で行われた百年構想リーグのJ2藤枝MYFC戦に4試合ぶりの先発。ゴールに絡むことはできなかったが、前半22分までプレーした。試合は1-1からのPK戦勝ち。2試合ぶりの勝利でEAST-Bグループの最下位を脱出した。カズが先発のピッチに立った。相手の激しいプレスにあって