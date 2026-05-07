ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所ADOR（アドア）が、メンバーであるミンジの去就を巡り、前向きな方向で協議中であると明らかにした。7日、ADORはミンジのNewJeans復帰説に関連し、「今後の活動に関して内部的に議論を継続している」とした上で、「具体的な事項については現在、別途お伝えできる立場はない。全般的に前向きな方向で協議が続いている状況だと理解していただければ幸いだ」と答えた。これに