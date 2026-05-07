韓国防衛事業庁は、韓国型次世代戦闘機KF−21（ポラメ）事業が戦闘用適合判定を獲得したと7日、明らかにした。体系開発に着手してから11年で最終関門を越え、独自の技術で領空を防衛する新しい時代を開いたという評価が出ている。防衛事業庁によると、KF−21事業はこの日、国防部から戦闘用適合判定を受けた。基本性能と空対空能力を含め、KF−21ブロックIに対する検証が完了したことを意味する。防衛事業庁は2021年5月から今年2月