記事ポイント片胸わずか76g（食パン1枚ほど）の超軽量カップ、モーター別体設計で胸への負担を軽減105°に開いたさく乳口と2フェーズさく乳テクノロジーで最大11.8%多く母乳を採取できることを実証吸引圧9段階調整・充電1回で最長2時間使用可能、片胸3パーツのみのシンプル設計 授乳期のママの毎日を、両手を自由にしながらより軽くサポートする新製品がメデラから登場します。2026年5月7日に発売した『フリースタイルミニ・