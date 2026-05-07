記事ポイント不透過型砂防堰堤に取り付けて流木捕捉機能を高める対策工「RBキャッチャー」が販売開始ユニット間に隙間を設けた独自構造で流木による閉塞を防ぎ、後続の流木が越流しない仕組みを実現新設・既設どちらの堰堤にも対応し、大規模施工なしに導入可能 近年、日本各地で集中豪雨や台風による大規模な水害が頻発しており、河川や砂防施設から流出する流木が橋梁の閉塞や河川の氾濫を引き起こし、下流域のインフラに深