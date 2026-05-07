LDHの公式サイトが7日に更新され、「THERAMPAGE」の武知海青（28）が2番組のテレビ出演を見送ることを発表した。急性虫垂炎と診断され、4月28、29日の福岡公演を欠席することが伝えられていた。「THERAMPAGE武知海青テレビ出演に関して」と題し、「現在療養中の武知海青につきまして、下記番組への出演は大事をとって見送ることとなりました」と7日のフジテレビ「STAR」、8日のテレビ朝日「ミュージックステーション」