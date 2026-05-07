タレントで「コント赤信号」リーダーの渡辺正行（70）が、7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ラジオ番組での失敗談を語った。司会の黒柳徹子から「趣味のゴルフで失敗があったって、どういうこと？」と聞かれると、渡辺は「は〜、ホントお恥ずかしい」と恐縮しながら、「ラジオの生放送があって」と切り出した。マネジャーから出演時間を「9時」と告げられ、「夜の9時」と勘違い。何度か確