お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満(34)が、6日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身の食事事情について語った。現在、体重が195キロだという肥満。モニターに映し出された満面の笑顔の写真にMCの「かまいたち」濱家隆一が「何食ってんの？」と質問すると「ピザですね」と応答。「ピザ？分厚ない？」と濱家がつっこむと「自分で作ってるんです」と明かした。続けて「家にピザ窯あるん