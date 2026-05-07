タレントの渡辺満里奈が６日、インスタグラムを更新。５日に結婚２１年目を迎えた夫・ネプチューンの名倉潤との結婚記念日ディナーの様子を明かした。結婚記念日は５日だが「当日は夫が仕事のため、今日行って来ました」と１日遅れでお祝い。「美味しいお鮨が食べたい！とずっと私がわめいていたので、今日は鮨！」と記念日ディナーは鮨になったという。おいしそうなお寿司の写真と、名倉とワイングラスを合わせる仲むつまじ